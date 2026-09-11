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Де ла Фуэнте удивлен отсутствием игрока сборной Испании в списке номинантов на «Золотой мяч»: «Мы лучшие в мире»

Де ла Фуэнте удивлен отсутствием игрока сборной Испании в списке номинантов на «Золотой мяч»: «Мы лучшие в мире»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что по совокупности достижений и уровню игры «Золотой мяч» в этом году должен достаться испанскому игроку.

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