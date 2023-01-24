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Сотрудникам ОПК могут предложить льготную ипотеку под 2%

Сотрудникам ОПК могут предложить льготную ипотеку под 2%

Работникам ОПК могут предложить льготную ипотеку по аналогии с действующей в ДФО под 2% годовых. Сейчас сотрудники этой сферы работают в три смены, их следует поддержать, уверены в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы.

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