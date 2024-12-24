В Совете Федерации допустили блокировку WhatsApp в России в ближайшие месяцы

Если руководство мессенджера не будет соблюдать российское законодательство, то WhatsApp* с высокой долей вероятности будет заблокирован в 2025 году, заявил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.
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