Готовим курицу как шеф-повар: 4 рецепта для худеющих без кулинарных изысков

Чтобы быть в ресурсе, много успевать и чувствовать себя оптимально, важно составить ежедневный сбалансированный рацион с правильным соотношением белков, жиров и углеводов, а также достаточным потреблением витаминов и минералов.
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