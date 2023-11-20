Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

184 подписчика

Готовность второго пускового комплекса шестого этапа М‑12 составляет 95%

Готовность второго пускового комплекса шестого этапа М‑12 составляет 95%

При участии Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина 15 ноября 2023 года был дан старт движению по 154 км М‑12 «Восток» в Чувашии и Татарстане, включая 71 км первого пускового комплекса шестого этапа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх