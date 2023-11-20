Готовность второго пускового комплекса шестого этапа М‑12 составляет 95%

При участии Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина 15 ноября 2023 года был дан старт движению по 154 км М‑12 «Восток» в Чувашии и Татарстане, включая 71 км первого пускового комплекса шестого этапа.
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