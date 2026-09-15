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Царьград

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Аленичев возглавил "Арсенал": болельщики приветствуют возвращение

Аленичев возглавил "Арсенал": болельщики приветствуют возвращение

Дмитрий Аленичев возвращается в тульский "Арсенал" на пост главного тренера. Валерий Гриньковский выразил благодарность за его согласие и отметил, что болельщики с нетерпением ждут работы Аленичева.

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