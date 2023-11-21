Генсек Ассоциации футбола Кубы нашел позитив в поражении от россиян со счетом 0:8

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Перес заявил, что товарищеский матч со сборной России в Волгограде позволила кубинским игрокам получить неоценимый опыт, встреча окажет позитивное влияние на развитие всего футбола в стране.
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