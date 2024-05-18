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Новое партнерство в области проектного управления: Цифровая Эпоха и ПМСОФТ объединяют усилия

Новое партнерство в области проектного управления: Цифровая Эпоха и ПМСОФТ объединяют усилия

"Цифровая Эпоха", объединяющая специалистов российского офиса OpenText/Documentum и разработчиков импортозамещающей платформы СТДО (система технического документооборота) "Феникс", специализируется на автоматизации документооборота и жизненного цикла технической документации.

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