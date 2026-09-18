«Калашников»: уменьшение габаритов стрелкового оружия стало мировым трендом

Уменьшение габаритов оружия является мировой тенденцией, которую диктуют реалии современных боевых действий, заявил журналистам Интерфакс специалист концерна «Калашников» Георгий Губич в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2026 в ЮАР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым