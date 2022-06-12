За два года - в РПЛ! Парфёнов рассказал о задачах московской «Родины», которая вышла в ФНЛ

Дмитрий Парфёнов стал главным тренером московской «Родины». На этом посту 47-летний специалист сменил Дениса Бояринцева, под руководством которого «Родина» заняла первое место в группе «А» ФНЛ-2 и получила право выступить в следующем сезоне в ФНЛ.