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Мировое обозрение

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Спайс должен течь-2

Спайс должен течь-2

Йеменские хуситы не просто удержали контроль над Баб-эль-Мандебским проливом — они отвоевали значительную часть южного Йемена и вывели из строя нефтепровод «Восток–Запад».

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