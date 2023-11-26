К 80-летию режиссера Темура Чхеидзе выпустили книгу

К 80-летию режиссера Темура Чхеидзе, занимавшего пост художественного руководителя БДТ имени Г.А. Товстоногова с 2007 по 2013 год, вышла книга филолога Инны Безиргановой «Каллиграф психологического театра.
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