Посол России Жирнов: сторонники ИГ* в Афганистане осталось не много, всего четыре тысячи

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сторонники террористического "Исламского государства"* "спрятались" и не сталкиваются с талибами (террористическое движение "Талибан"* запрещено в РФ), так как их в Афганистане всего четыре тысячи, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.