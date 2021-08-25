Посол России Жирнов: сторонники ИГ* в Афганистане осталось не много, всего четыре тысячи

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сторонники террористического "Исламского государства"* "спрятались" и не сталкиваются с талибами (террористическое движение "Талибан"* запрещено в РФ), так как их в Афганистане всего четыре тысячи, заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
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