Сотрудниками МВД по РСО-Алания направлено в суд многоэпизодное уголовное дело по факту мошенничества с поддельным золотом

Сотрудниками МВД по РСО-Алания завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого, в том числе за кражу, мошенничество и незаконный оборот наркотиков 51-летнего жителя г.

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