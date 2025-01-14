«Мой пушистый ребенок»: почему люди все чаще воспринимают кошек и собак как детей

Есть такой термин — pet parenting. Буквально он переводится как «воспитание питомца», когда люди по-другому воспринимают четвероногих друзей — не как полезных помощников, а как существ, наделенных схожими правами.
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