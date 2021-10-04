Поражения «Зенита», «Реала», «Баварии» и «ПСЖ», скандал с фанатами в Грозном, победы «Спартака» и «Наполи», ничья Клоппа и Пепа и другие новости утра

Лена МиськоСпортПоражения «Зенита», «Реала», «Баварии» и «ПСЖ», скандал с фанатами в Грозном, победы «Спартака» и «Наполи», ничья Клоппа и Пепа и другие новости утраДоброе утро! Начинаем новую неделю с дайджеста новостей 👌 1. В РПЛ выдался яркий день. «Зенит» проиграл «Сочи» дома (1:2).Вернуться к статье752НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛена МиськоВеликий футболист, светлый человек, он навсегда в сердце у каждого спартаковца!!! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!Ruslan ZakirovКогда с раннего детства примером и идеалом футбола является игра Федора, то очень сильно раздражают корявые тугодумы, особенно в форме нашего Спартака. Я в детстве тренировался у разных тренеров и все кроме одного (тот работал помощником у Лобановского) говорили одно: "В футбол играют головой".Лена Мисько🏆 Сборная России выиграла юниорский Кубок Дэвиса 🔹 За национальную команду выступали 16-летние Максим Жуков, Ярослав Демин и Данил Панарин. 🔹 На групповом этапе Россия проиграла Мексике, но победила Болгарию и Тунис. В четвертьфинале российские теннисисты выбили Канаду, в полуфинале – Аргентину, а в финале одолели Францию. 🔹 В турнире приняли участие 16 команд.кузнецов владимирвчера был падеж фаворитов. одновременно проиграли лидеры футбольных чемпионатов Германии ( Бавария - первый проигрыш в чемпионате начиная с марта 2021 ), Испании ( Реал - первый проигрыш в чемпионате начиная с января 2021 ), Франции ( ПСЖ - первый проигрыш в чемпионате начиная с апреля 2021 ), Голландии ( Аякс - первый проигрыш в чемпионате с декабря 2020 ), России ( Зенит - первый проигрыш в чемпионате с марта 2021 ) и Португалии ( Бенфика - первый проигрыш в чемпионате начиная с апреля 2021 )Лена Миськовсе серии, когда-то заканчиваются (с)кузнецов владимиреще один массовый падеж фаворитов состоялся вчера на мемориальной велогонке Париж - Рубе которая впервые с 2002 года прошла под дождемкузнецов владимирпобедитель гонки итальянец Сонни Кольбрелли сразу после финиша 257- километровой гонки в течение которой 4 часа шел дождьЛена Миськокрасиво как будто в мад-реслинге участвовалкузнецов владимирпримерно так и было. будущий победитель на дистанцииЛена Миськоочки с "дворниками"?кузнецов владимирвроде нет. судя по финишной фотке пальцами протиралЛена Миськопальцами?, они ведь тоже грязные были... в общем не понятнокузнецов владимирГоловин скорее всего за сборную не сыграет. Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). Сегодня, 4 октября, футболист прибыл в расположение национальной команды в Новогорске для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборными Словакии и Словении. «Так как в воскресенье в матче за «Монако» получил травму Александр Головин, и пока нет уверенности, что он сможет принять участие на сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова», — отметил главный тренер сборной России Валерий Карпин.Лена Миськоневезуха у Карпина с кадрами :( кого, интересно он еще довызовет, а проблему состава сборной предлагаю в этой теме обсудить :) https://moscow-piter.mirtesen.ru/blog/43827703212/U-Karpina-kadrovyie-problemyi-v-sbornoy-Travmyi-i-lishnyaya-kart?utm_referrer=mirtesen.ruкузнецов владимирФорвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, его коллега по амплуа из «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело — первые имена, представленные в составе мужской хоккейной сборной Канады на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Об этом информирует пресс-служба НХЛ на официальном сайте. В прошлом месяце странам-участницам было предложено объявить трёх игроков, и генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг сказал, что выбор сборной Канады был простым. Имена были отправлены в олимпийский комитет Канады, который впоследствии направил их в Международный олимпийский комитет. Руководство и тренерский штаб Канады провели встречи в прошлом месяце в Банфе (Канада), где было принято решение внести в заявку Кросби, Макдэвида и Пьетранджело. Следующая задача — представить список из 55 игроков, которые будут кандидатами в олимпийскую сборную. Это необходимо сделать до 15 октября.кузнецов владимира у нас до сих пор тренера нет. судя по отсутствию сообщений на сайте ФХР контракт с Жамновым тоже пока еще не подписан.Лена Миськоинтересно почему?кузнецов владимирскорее всего ждут отмашки с самого верха. хоккей - это вам не футбол, в него серьезные люди играютЛена Миськоя думала "серьезные люди" играют в ночной лиге а в сборной... несерьезные ))кузнецов владимирвот эти из ночной видимо и должны дать добро. особенно который под 11 номером играет. да ему похоже не досуг. то санкции, то Украина, то Эрдоган в гости приперся.Лена Миськону да... при такой суматошной жизни - хоккей по остаточному принципуЛена Мисько⚡️ Бригада Карасёва назначена на полуфинал Лиги Наций Италия – Испания! Главный арбитр – Сергей Карасёв Ассистенты – Игорь Демешко и Максим Гаврилин Резервный арбитр – Сергей Иванов VAR – Пол ван Букел AVAR – Кристиан Дингерт Матч состоится 6 октября.Лена Мисько❌ История Николича и «Локомотива», похоже, окончена. Ряд инсайдеров сообщают, что сегодня Марко Николич покинет свой пост. На отставке настаивает лично Ральф Рангник. Два поражения за неделю окончательно убедили руководство «Локо» в необходимости перемен.Лена Миськостранное решение...Лена МиськоВы кого мне притащили?!, [04.10.21 12:07] По моей информации, главный тренер «Локомотива» Марко Николич сегодня в 10 утра провёл встречу в РЖД, которая длилась 15 минут. Специалист и руководство компании договорились о разрыве контракта с компенсацией. В данный момент идёт оформление нужных бумаг. Ожидается, что сумма компенсации составит порядка 3 млн евро. Под Николичем лежала бомба замедленного действия. Помните, «Локо» взял на работу мексиканского врача Так вот: в последние месяцы в команде творилась полная неразбериха, игроки тренировалась двумя группами, Николич не имел права определять, готов ли тот или иной футболист к матчу. Мексиканский врач мог сам решать кто выйдет на поле, а кто нет. Тренер получал список доступных для игр игроков от мексиканского специалиста и никак не мог влиять на его решения, что вызывало справедливы недовольство Николича. @registajournalistaЛена МиськоОргкомитет: Спортсмены, привитые российскими вакцинами, будут допущены к участию в Зимних Олимпийских играх 2022 года в ПекинЛена МиськоКандидат Рангника — Роберт Клаус. Сейчас Клаус работает в «Нюрнберге». Роберт хорошо знаком Ральфу по совместной работе в «РБ Лейпциг», где Клаус был ассистентом Хазенхюттля Специально для @championatЛена МиськоЛена Миськосимпатишный какойЛена Миськовот... лучше его пусть тогда берут Тедди не надо, не хочется против него болетьЛена МиськоЧисло новых заболевших COVID-19 обновило максимум с января *** В России за последние сутки выявили 25 781 случай COVID-19, умерли от инфекции 883 человека. Темпы суточной заболеваемости в стране обновили рекорд, державшийся с января. Последний раз число заболевших за сутки выше этой отметки фиксировалось 2 января (26 301). Число умерших за сутки поставило рекорд с начала эпидемии в России. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/04/10/2021/615ac0379a79476cae59958a?utm_source=app_ios_reader&utm_medium=share&utm_campaignЛена Миськонаверное прикроют трибуны... после сборныхЛена МиськоНиколич решил уйти из «Локо» 👋 Марко действительно покидает клуб – и скоро об этом должны объявить официально. По информации корреспондента Матч ТВ Арарата Мамбреяна, серб самостоятельно принял решение об уходе. Известен и возможный вариант продолжения карьеры Николича. Алексей Ковалев выяснил, что Марко может возглавить (https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1415696_Nikolich_mozhet_prodolzhit_karjeru_v_Specii) итальянскую «Специю» 🇮🇹 @Match_TVЛена Миськозачем сам-то?.. так 3 ляма не получитьЛена Мисько⚡️ Сергей Прядкин максимально близок к уходу с поста президента РПЛ. Причем, сделает он это по собственному желанию: https://sprts.cc/YXPWs0 Рассказываем, как могут оформить отставку, и кто заменит Прядкина. Среди претендентов – несколько руководителей клубов РПЛ 😳Лена МиськоТедеско не возглавит «Локомотив» по тем же причинам, по которым покинул «Спартак» *** По информации «СЭ», бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не возглавит «Локомотив» в случае отставки Марко Николича.кузнецов владимирПохоже у нас намечается Битва Титанов Покровская vs Винер. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала скандал с участием олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна. Ранее Далалоян скептически высказался о том, что серебряному призеру Игр Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5 наравне с золотыми медалистами. Арина Аверина получила BMW Х3, заняв лишь четвертое место на соревнованиях. После слов Далалояна глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что «в России слишком много идиотов, и она не хочет высказываться о речи одного из них». «Ребята-гимнасты — молодцы. Они боролись и одержали очень красивую победу в командном турнире. Конечно, им обидно. Считаю, каждый должен получать по заслугам. То есть не совсем правильно, когда серебряному призёру вручают автомобиль, как чемпиону. Всегда говорю: абсолютно все медалисты Олимпийских игр являются героями. Но их нужно как-то разграничивать. Золото есть золото. Я работаю на одной базе с гимнастами. Они очень хорошие ребята и уж точно не дураки. Они очень серьезные труженики. В этой ситуации я полностью на его стороне. Человек имеет право высказать свое мнение. За что его оскорблять? Более того, уверена, Далалоян сказал не только за себя, но и за многих спортсменов. Так нельзя», – сказала Покровская в ответ на слова Винер-Усмановой.Лена Миськозапасаемся попкорном?кузнецов владимирвидимо да.Лена МиськоЭКС-ГЕНДИРЕКТОР «ЗЕНИТА» МИТРОФАНОВ МОЖЕТ СМЕНИТЬ ПРЯДКИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РПЛ По информации @daiudarit для @Metaratings, бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов может занять пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее СМИ сообщили о том, что 12 из 16 клубов РПЛ хотят, чтобы действующий президент лиги Сергей Прядкин покинул свой пост. 5 октября состоится собрание клубов РПЛ, на котором функционер может объявить об уходе по собственному желанию. Митрофанов занимал пост генерального директора «Зенита» с января 2007 по май 2017 года. С 2015 года функционер работает в Российском футбольном союзе (РФС). Сначала он был заместителем председателя Комитета по безопасности и работе с болельщиками, в с апреля 2019 года является директором по развитию РФС. @daiudarit https://metaratings.ru/news/eks-gendirektor-zenita-mitrofanov-mozhet-smenit-pryadkina-na-postu-prezidenta-rpl-1075314/Лена Миськоклассика... не стареющая ))) Когда уже РПЛ официально переименуют в Газпром лигу?Ruslan ZakirovЗабавная новость. После переезда самого толкового человека из Питера халую всех мастей потянулись к госкормушке. Клоунада с назначением чиновников по принципу наличия питерской прописки уже несмешна. Профессионализм и знание дела уже на хрен ни кому не нужны. Питерская прописка рулит. Переименование не далеко: ППЛ, ПФС, сборная СПб и т.д. и т.п.Лена Мисько⚡️В связи с пандемией массовые мероприятия по всей России отменены - Роспотребнадзор.Лена МиськоКак это повлияет на допуск зрителей на стадионы, пока не ясно. @pressboxЛена МиськоЕсть вероятность, что все матчи КХЛ теперь снова будут проходить в формате без зрителей.Лена МиськоЛожа прессы, [04.10.21 14:37] ❗️Полагаю, болельщикам переживать из-за слов главы Роспотребнадзора Анны Поповой об отмене массовых мероприятий по всей стране не стоит. Ничего нового она не сказала, а решение о допуске зрителей на стадионы принимают местные управления Роспотребнадзора. «По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. @pressboxRuslan ZakirovЗашибись. У нас по-моему опять без тренировок и матчей. Завтра со Спорткомитетом выяснять будем.Лена Миськоу вас - это где? я уже запуталась в твоих перемещениях по мируRuslan ZakirovВ Астрахани. Сейчас пока по Нижегородской области путешествую. Нашел стадион Спартак даже здесь.Лена МиськоРБК Жириновский предложил Путину стать Верховным правителем Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил учредить для Владимира Путина новую должность – Верховный правитель. Предложение прозвучало на встрече президента России с депутатами Госдумы в Ялте. Как сообщает «твиттер» телеканала «Дождь», президент и премьер-министр отреагировали на предложение улыбками. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/14/08/2014/570420a99a794760d3d40b2dЛена Мисько... как Колчаккузнецов владимирчего то Вольфыч мелковато берет. предлагать так сразу царем-батюшкой, или амператором, а на меньшее и размениваться ни к чемуЛена Миськоа Верховный правитель это меньше чем амператор?кузнецов владимиркак по мне так меньше. сколько их там всяких правителей на Руси было, а амператоров на пальцах двух рук сосчитать можно, ну или трех, если амператриц учитыватькузнецов владимирКроме того, лидер ЛДРП предложил выпустить заключенных из тюрем, чтобы они «пошли защищать Луганск и Донецк», назвал мусульманский мир «нашими союзниками», а Анатолия Чубайса — «чудовищем» и «врагом». Жириновский также пожаловался на крымский климат, заявив, что там ему жарко и отдал предпочтение погоде в Архангельске. Выборы лидер ЛДПР назвал профанаций, по его мнению, «они вообще не нужны». Все кроме последнего заявления можно отнести к стадии "белый-белый, горячий-горячий"Лена Миськогорячка белая...Ritchie BlackmoreКроме "выборов" Жириновский прав и относительно чубайса.кузнецов владимиру меня по поводу Чубайса другое мнение чем у ЖириновскогоRitchie BlackmoreДа? Неужели этот "плохиш" является истинным патриотом России? Что то я упустил, видимо.кузнецов владимирна самом деле именно для народа мало кто сделал больше чем Чубайс. народ получил бесплатно в собственность квартиры в которых жил и дачные участки которыми пользовался. многие люди благодаря этому получили хоть что-то от государственного пирога, а для других это стало серьезным финансовым стартом в жизни или обеспечением в старостиRitchie BlackmoreНу я и говорю-национальный герой. Памятник ему нерукотворный в виде "дыбы". И этого будет мало!кузнецов владимиринтересно, а какие у тебя личные претензии к Чубайсу вот так чтобы на дыбу?Ritchie Blackmoreчубайс предложил ограничить бесплатное школьное образование тремя классами...Ritchie BlackmoreЯ теряюсь в догадках-ты ли мне это пишешь???Ritchie BlackmoreЭто так, по мелочи...кузнецов владимири чего? ограничил?Ritchie BlackmoreИнтересно, IRENA PLATOVA не твоя сподвижница?кузнецов владимирне знаю кто такая, но скорее всего очень умная женщинаRitchie BlackmoreДа! Последователь безумной новодворской, равно, как и чубайс с компанией.кузнецов владимирникто и никогда не слышал этих слов. якобы Чубайс в приватной беседе сказал их Михаилу Полторанину, а тот написал об этом разговоре в своей книге. что на самом деле сказал тогда Чубайс, да и вообще говорил ли чего, или Полторанин врет никто не знаетRitchie Blackmore"Наткнулся" на мнение одной особы, которая, видимо, на службе ( я это называю "коротким поводком" ) у ер. Или в полном безумии. - Чубайс сейчас работает на благо России, ну а Грефу вообще памятник при жизни пора поставить, только за то, что из отсталого Сбербанка сделал один из лучших в мире. Умница..." IRENA PLATOVA. Возможно, она просто забавляется. Серьёзно к этой мишуре относиться нельзя.Лена МиськоБывший хавбек "Фиорентины" Орландо: чем больше смотрю на Кокорина, тем больше мне кажется, что он вовсе не футболист Экс-полузащитник "Фиорентины" Массимо Орландо после матча 7-го тура Серии А между "фиалками" и "Наполи" (1:2) поделился мнением об игре российского форварда Александра Кокорина.Экс-полузащитник "Фиорентины" Массимо Орландо после матча 7-го тура Серии А между "фиалками" и "Наполи" (1:2) поделился мнением об игре российского форварда Александра Кокорина. "Кокорин? Чем больше смотрю на него, тем больше мне кажется, что он вовсе не футболист", - сказал Орландо в эфире Radio Toscana.Лена МиськоСегодня Цукерберг стал на 6 миллионов беднее, а Николич на 3 богачеЛена МиськоПарни примут участие в товарищеском турнире в Хорватии, который пройдет с 6 по 12 октября. Сбор команды продлится с 3 по 13 октября. 6 октября. Хорватия — Россия. 15:00. 9 октября. Россия — Болгария. 11:00. 12 октября. Россия — Швейцария. 14:30.Лена МиськоПервые всадники апокалипсиса. Гиганты повержены – страшно представить, что будет сегодня 😰Комментировать
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