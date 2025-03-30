Судьба человейника: Что ждет высотные ульи в дальнейшем

Архитектор Алексей Капустин призвал отказаться от массовой застройки Полина Носова Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Лауреат премии президента России для молодых деятелей культуры, директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин призвал к восстановлению архитектуры как искусства и отказаться от массовой застройки «коробками» и «человейниками».