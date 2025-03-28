Помеха слева, права для самокатчиков и прочие изменения в ПДД

В эпоху стремительных изменений в ПДД и регулировании транспорта каждый водитель должен быть начеку. Александр Шумский, автор одноименного YouTube-канала, раскрывает важные детали свежих инициатив, включая обновления в правилах левого поворота и принципиальные изменения в работе светофоров с 2026 года.