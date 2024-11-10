Сакс назвал причиной ситуации на Украине глупость Джо Байдена! Конфликт случился по ошибке. Американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс высказался об истинных причинах конфликта на Украине и старта российской спецоперации по демилитаризации киевского режима, заявив, что причиной случившегося стала "глупость" одного единственного человека.
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