Раскрыта истинная причина старта СВО на Украине: глупость одного человека

Сакс назвал причиной ситуации на Украине глупость Джо Байдена! Конфликт случился по ошибке. Американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс высказался об истинных причинах конфликта на Украине и старта российской спецоперации по демилитаризации киевского режима, заявив, что причиной случившегося стала "глупость" одного единственного человека.