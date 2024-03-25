Японский премьер хочет встретиться с лидером Северной Кореи

Премьер-министр Японии Фумио Кисида предложил провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщила сестра лидера Северной Кореи, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон.
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