В Сабинском районе в рамках «Вахты Героев Отечества» провели урок мужества

О патриотизме, преданности родине, вечных ценностях — говорили в Сабинском районе. В рамках Всероссийского проекта Вахта Героев Отечества, герои России летчик-испытатель Олег Щепетков и секретарь совета безопасности Дагестана Магомед Баачилов провели урок мужества в Икшурминской кадетской школе.
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