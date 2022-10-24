В Европе преступники все чаще стали взрывать банкоматы

В Европейском полицейском агентстве (Европол) утверждают, что современные грабители вместо банков переключились на банкоматы, причем излюбленным методом добычи денег стал подрыв бронированных машин по приему и выдачи наличных, пишет NL Times.
В Европейском полицейском агентстве (Европол) утверждают, что современные грабители вместо банков переключились на банкоматы, причем излюбленным методом добычи денег стал подрыв бронированных машин по приему и выдачи наличных, пишет NL Times.
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