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В Европе преступники все чаще стали взрывать банкоматы

В Европе преступники все чаще стали взрывать банкоматы

В Европейском полицейском агентстве (Европол) утверждают, что современные грабители вместо банков переключились на банкоматы, причем излюбленным методом добычи денег стал подрыв бронированных машин по приему и выдачи наличных, пишет NL Times.

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