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На Тургояке продолжаются поиски женщины, пропавшей неделю назад

На Тургояке продолжаются поиски женщины, пропавшей неделю назад

На озере Тургояк продолжаются поиски женщины, пропавшей 10 июля. Как уже сообщал «Новый День» , 40-летняя женщина взяла на прокат катамаран одной из местных баз отдыха и под присмотром близких каталась по озеру на небольшом удалении от берега.

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