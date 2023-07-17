На Тургояке продолжаются поиски женщины, пропавшей неделю назад

На озере Тургояк продолжаются поиски женщины, пропавшей 10 июля. Как уже сообщал «Новый День» , 40-летняя женщина взяла на прокат катамаран одной из местных баз отдыха и под присмотром близких каталась по озеру на небольшом удалении от берега.