Россия поможет Африке избавиться от колониальных путей сообщения

Коллаж: Гудок Железные дороги – важный формат экономического развития и формирования региональных рынков В ближайшие 5 лет РФ окажет техническое и инвестиционное содействие развитию железнодорожной сети Мали, Ганы, Камеруна.
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