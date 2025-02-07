Транзит российской нефти через Украину снизился

Транзит российской нефти в страны Евросоюза (ЕС) через территорию Украины снизился на 15 процентов. Об этом со ссылкой на знакомые со статистикой Минэнерго источники сообщает газета «Ведомости» По итогам 2024 года объем поставок упал до 11,5 миллиона тонн.