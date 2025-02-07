Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 531 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Soukhatchev
    У некоторых людей с природным отсутствием чувства вкуса нет такого "органа", который бы сразу отделял уродливое от Пр...В Госдуме высказа...
  • Ольга Горбунова
    Боже,сколько у нас дебилов!В Петербурге мужч...
  • Vladimir Soukhatchev
    Спикер Грузинского парламента имеет Все Основания требовать извинений Не Только от Дерьмократической партии США, но и...Трамп анонсировал...

Транзит российской нефти через Украину снизился

Транзит российской нефти через Украину снизился

Транзит российской нефти в страны Евросоюза (ЕС) через территорию Украины снизился на 15 процентов. Об этом со ссылкой на знакомые со статистикой Минэнерго источники сообщает газета «Ведомости» По итогам 2024 года объем поставок упал до 11,5 миллиона тонн.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх