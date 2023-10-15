1. «Зенит» сыграл вничью с «Кайратом» (2:2) в гостях в товарищеском матче в Казахстане. товарищеский матч Алма-Ата, Казахстан «Кайрат» Казахстан – «Зенит» Россия – 2:2 (1:1) Голы: 1:0 – Жоао Пауло (8:0), 1:1 – Ерохин (29), 2:1 – Арад (70), 2:2 – Мантуан (85).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Спартак» наказали за болбоя, СКА проиграл, Рублев в 1/4 финала, топовые замены на UFC 294 и другие новости
- Россия победила Камерун, МОК отстранил ОКР, глава УЕФА осудил атаку ХАМАС на Израиль и другие новости
- Ничья «Зенита» с «Кайратом», Рублев в финале «Мастерса», Рэтклифф купит 25% «МЮ», российская альпинистка пропала в Гималаях, Ивич – тренер месяца в РПЛ и другие новости
Свежие комментарии