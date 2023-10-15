Ничья «Зенита» с «Кайратом», Рублев в финале «Мастерса», Рэтклифф купит 25% «МЮ», российская альпинистка пропала в Гималаях, Ивич – тренер месяца в РПЛ и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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КузнецовВВ
ну так футбол игра коллективная. без команды никак не обойтись. Холланд сам виноват, мог бы как уроженец города Лидс играть за Англию.
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6 час.
Лена Мисько
вот это точно надо было ему за Англию играть
Ответить
5 час.
Лена Мисько
Сегодня день Отцов! Всех причастных с праздником. ))
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26 мин.

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