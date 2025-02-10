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Тренер "Вашингтона" Карбери назвал недооцененный аспект игры Овечкина

Тренер "Вашингтона" Карбери назвал недооцененный аспект игры Овечкина

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Ютой" рассказал, какой аспект игры российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина считает недооцененным.

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