Центральный банк может повысить ключевую ставку из-за высокой инфляции

В четверг, 4 июля, на Финансовом конгрессе Банка России глава регулятора Эльвира Набиуллина объявила, что российская экономика существенно отклонилась от базового сценария, поэтому совет директоров регулятора обсудит повышение ключевой ставки в июле.
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