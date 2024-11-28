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Царьград

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360 нелегальных такси отловили около аэропортов Шереметьево и Домодедово

360 нелегальных такси отловили около аэропортов Шереметьево и Домодедово

Нелегально работает 8% всех такси около аэропортов.В Минтранспорта Подмосковья рассказали об итогах рейдов по стоянкам такси около основных аэропортов области - Домодедово и Шереметьево.

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Комментарии
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Амара Карпова
Браво👍Выйдешь из Шереметьева, они как саранчи там🤬
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17 час.

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