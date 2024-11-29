Кишинев пообещал направить запрос в ЕК, если Киев прекратит транзит газа

Просьбу о помощи направит в Еврокомиссию правительство Молдавии для обеспечения снабжения республики газом, в случае остановки Украиной транзита российского газа, заявил вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан 26 ноября в эфире телеканала N4.
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