Зачем кораблям на борту большие шары, и что под ними скрывается?

Если вы когда-нибудь видели фотографии огромных кораблей с массивными шарами на палубе, то наверняка задавались вопросом: "Что это за странные конструкции? Зачем они нужны? И что скрывается под этими гигантскими сферами?".
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