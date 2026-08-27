Путин встретится с главой ФМБА Скворцовой в Кремле сегодня

Президент России Владимир Путин сегодня в Кремле встретится с Вероникой Скворцовой, главой ФМБА. Помимо этой встречи, запланирован ряд встреч непубличного характера, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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