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Квартира, дом, дача

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Укротитель пчел: как устроен защитный костюм пасечника

Укротитель пчел: как устроен защитный костюм пасечника

Без защитной экипировки к «подопечным» лучше не соваться Взрослый человек средней комплекции может выжить после 250–500 единовременных укусов пчел (это всего около 0,2 г яда), но в любом улье их гораздо больше, так что специальный костюм для пчеловода — жизненная необходимость.

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Комментарии
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Владимир Аверков
дымарь,сетка и ботинки-это уже не костюм...это инвентарь,головной убор и обувь....аффтырь-тщательнее надо быть в обобщениях...
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