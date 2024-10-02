Укротитель пчел: как устроен защитный костюм пасечника

Без защитной экипировки к «подопечным» лучше не соваться Взрослый человек средней комплекции может выжить после 250–500 единовременных укусов пчел (это всего около 0,2 г яда), но в любом улье их гораздо больше, так что специальный костюм для пчеловода — жизненная необходимость.