Ноябрьский суд рассмотрит дело замдиректора школы о закупках на 22 миллиона

В Ноябрьске в суд направлено уголовное дело в отношении заместителя директора одной из школ. По данным следствия, обвиняемая заключала контракты на приобретение материальных ценностей с подконтрольными взяткодателю организациями, сообщила пресс-служба прокуратуры Ямала.
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