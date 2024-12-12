Ноябрьский суд рассмотрит дело замдиректора школы о закупках на 22 миллиона

В Ноябрьске в суд направлено уголовное дело в отношении заместителя директора одной из школ. По данным следствия, обвиняемая заключала контракты на приобретение материальных ценностей с подконтрольными взяткодателю организациями, сообщила пресс-служба прокуратуры Ямала.