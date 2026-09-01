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СахПресс

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В СахГУ поступили более тысячи первокурсников после приемной кампании

В СахГУ поступили более тысячи первокурсников после приемной кампании

На заседании правительства Сахалинской области подвели итоги приемной кампании в Сахалинский государственный университет.

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