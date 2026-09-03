⚡️В Черном море поразили два судна с вооружением для ВСУ Российские военнослужащие нанесли удар по сухогрузу с вооружением и боеприпасами, а также по контейнеровозу, перевозившему военно-техническое имущество, сообщили в Минобороны РФ.