⚡️В Черном море поразили два судна с вооружением для ВСУ Российские военнослужащие нанесли удар по сухогрузу с вооружением и боеприпасами, а также по контейнеровозу, перевозившему военно-техническое имущество, сообщили в Минобороны РФ.
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