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Мировое обозрение

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Норвегия пообещала помочь россиянам после ареста судна на Шпицбергене

Норвегия пообещала помочь россиянам после ареста судна на Шпицбергене

Норвегия официально заявила о готовности оказать необходимую помощь российским гражданам, которые оказались в затруднительном положении на Шпицбергене после ареста научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

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