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3 рецепта с арбузом

3 рецепта с арбузом

Лев Борисович и Агата делятся оригинальными рецептами для летнего настроения! 123RF/legion-media.ruЧто может быть более освежающим, чем холодненький сочный арбуз? Только нестандартные блюда с ним! Пицца с арбузамиЭто забавная закуска для всей семьи.

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