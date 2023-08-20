3 рецепта с арбузом

Лев Борисович и Агата делятся оригинальными рецептами для летнего настроения! 123RF/legion-media.ruЧто может быть более освежающим, чем холодненький сочный арбуз? Только нестандартные блюда с ним! Пицца с арбузамиЭто забавная закуска для всей семьи.