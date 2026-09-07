В Новосибирске пассажирка выжила в ДТП с горящим «Лексусом»

ДТП произошло утром 6 сентября на улице Дачном шоссе, 22. 37 -летний водитель «Лексус ЕС 300 не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в дерево.
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