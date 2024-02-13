Rust – STEAM Gift – Region – RU+CIS+UA https://gamesdb.ru/buy/2027020 – МОМЕНТАЛЬНО ПОСЛЕ ОПЛАТЫ ВЫ ПОЛУЧА...

Rust – STEAM Gift – Region – RU+CIS+UAhttps://gamesdb.ru/buy/2027020 – МОМЕНТАЛЬНО ПОСЛЕ ОПЛАТЫ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ССЫЛКУ для АКТИВАЦИИ гифтаRust в SteamЭтот подарок может быть активирован только в этих странах:Армения, Азербайджан, Республика Беларусь, Грузия, Киргизстан, Казахстан, Республика Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Россия.