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Царьград

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“РВ”: Военные России захватили боевика нацбата “Кракен”* в Харьковской области

“РВ”: Военные России захватили боевика нацбата “Кракен”* в Харьковской области

“Сдаюсь! Пощадите!” - Гуда умолял не убивать его.Во время штурма опорного пункта ВСУ русские наткнулись на ярого националиста Илью Гуда известного под именем “Коломар”.

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