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ВСУ отступают в Артемовске, но продолжают отрицать очевидное

ВСУ отступают в Артемовске, но продолжают отрицать очевидное

Многомесячна эпопея сражения за освобождение Артемовска подходит к концу. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

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