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Спорт Уик-Энд

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Стали известны заработки российских теннисистов на US Open-2026

Стали известны заработки российских теннисистов на US Open-2026

Карен Хачанов стал самым успешным российским теннисистом на US Open по сумме заработанных призовых. 30‑летний спортсмен дошёл до полуфинала, где уступил представителю Германии Александру Звереву, и получит за выступление $1,45 млн.

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