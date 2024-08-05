Маск сообщил о втором успешном вживлении импланта Neuralink

Второй человек успешно прошел процедуру вживления импланта компании Neuralink в мозг. Об этом американский предприниматель Илон Маск сообщил 2 августа в ходе восьмичасового подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана.
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