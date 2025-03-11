ЕС рассматривает конфискацию €200 млрд из резервов Центрального Банка России

Царьград
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Царьград

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Комментарии
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ЮК
Юрий Кушнарев
&quot;спасибо&quot; набиулиной и прочей сволочи обворовавших граждан России на немаленькие деньги.Особое &quot;спасибо&quot; путину за такую кадровую политику,которая отбирает только ворьё(видимо другие там не проходят)
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