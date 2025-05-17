Буданов* назвал сроки масштабного обмена пленными между Россией и Украиной

Масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» состоится в конце мая. Об этом сообщил начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
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