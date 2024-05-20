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Парламентская газета

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Внеочередные президентские выборы пройдут в течение следующих 50 дней

Внеочередные президентские выборы в Иране должны состояться в течение следующих 50 дней. Об этом заявил председатель комиссии по внутренним делам иранского парламента Мохаммад Салех Джокар, сообщает 20 мая ТАСС со ссылкой на агентство Eghtesad online.

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