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Россия достигнет коллективного иммунитета к COVID-19 к концу 2021 года

Россия достигнет коллективного иммунитета к COVID-19 к концу 2021 года

  © pexels.com Коллективный иммунитет к коронавирусу из-за всеобщей вакцинации может сформироваться к концу года.

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bianka Белая
80% вакцинированных в России можно добиться, если прекратить бесплатное вакцинирование. Бесплатное не ценится. Ценится дорогое и дефицитное. Сделаем платное- народ в очередь за прививками встанет.А без прививок мы не только никогда не победим ковид , но и не снизим заболеваемость и смертность от него. Против инфекций нет другого метода, кроме вакцинации. Может, в будущем будет найден. Для тех, кто выживет
Наталья Денисенко
По собственному желанию за деньги--вообще никто прививаться не будет.Лишних денег ни у кого нет Тем более--как сказано в статье--вирус мутирует и вакцина --не действует на новые штаммы.--да и от антител уклоняется.Другое дело--принудительная вакцинация всех работающих,всех учащихся,всех пенсионеров и т.д.
Борис Михайлович
коллективный иммунитет? для дураков! несусветная чушь.

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