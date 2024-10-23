Какой сегодня праздник: 23 октября – День рекламщика

День работников рекламы в России отмечается ежегодно 23 октября, начиная с 1994 года. Неофициальный профессиональный праздник чествует всех, кто связан с рекламной индустрией: маркетологов, пиарщиков, менеджеров по рекламе и всех, кто участвует в создании и продвижении рекламных кампаний.