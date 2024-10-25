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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Коммунисты эксплуатируют бедных, а капиталисты — богатых

Коммунисты эксплуатируют бедных, а капиталисты — богатых

Недовольные есть всегда. Быть недовольным — естественное свойство человеческой природы. Виктор Франкл рассказывал, что когда в лагере Калифорнийского университета начали возникать пикеты за свободу слова, число пациентов, поступающих в психиатрическое отделение студенческой клиники, резко упало… но вновь подскочило, как только пикетирование завершилось.

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